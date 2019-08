La pioggia non ferma il Festival Nazionale Adriatica Cabaret: in migliaia alla XIX edizione

Chiude con il tutto esaurito la XIX edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret: la pioggia non ha scoraggiato le migliaia e migliaia di persone accorse nel piazzale di San Giovanni in Venere, a Fossacesia, per le due serate finali. Ad aggiudicarsi il Delfino d’oro 2019 Francesco Porcu da Cagliari. Il cabarettista ha superato la semifinale della serata di venerdì e messo in scena uno sketch brillante, intelligente e anche molto comico. Il secondo posto, con la consegna del Delfino d’Argento, è stato assegnato al duo “L’uno e l’alto” da Lanciano. A consegnare i premi nella serata conclusiva del Festival, domenica 25 agosto, il presidente di giuria, il regista Lucio Giordano, e il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio. Ad assegnare i premi, la giuria composta, oltre che dal presidente, da Nino Germano, vice caporedattore Rai, da Paolo Colombo, Direttore risorse produttive Mediaset, dall’autore Franco Santachiara, dall’umorista Duilio Urbani, dal socio di Adriatica Cabaret Vito Olivastri, dall'editore di Radio Delta 1 Enzo Galante, dall’avvocato Ilenia Paris e dagli imprenditori Piero Farina e Mario Di Biase. Nelle due serate del Festival si sono esibiti la grande artista Rosalia Porcaro, l’amico Massimo Burgada, Ennio Monachesi, gli A4, vincitori della scorsa edizione, e Ivaldo Rulli che, in uno spettacolo di oltre un’ora, ha raccontato curiosità e sfaccettature della nostra terra e delle nostre tradizioni… e ha “portato” un po’ della sua Lanciano a Fossacesia in un continuo scroscio di risate e applausi. “Siamo veramente soddisfatti – commenta la direzione artistica – di aver messo in piedi anche quest’anno, in questa meravigliosa location, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Fossacesia e del sindaco Enrico Di Giuseppantonio ed agli aiuti degli sponsor che ringraziamo col calore e l’immensa gratitudine di sempre, uno spettacolo di altissima qualità, spensierato, vivace, di alto livello comico. Il Festival Nazionale Adriatica Cabaret è un punto di riferimento per i tanti talenti comici italiani, una scuola e allo stesso tempo un trampolino di lancio”. Hanno presentato Matteo Cotellessa, Enzo Appignani e Mariarita Piersanti. Quest’anno l’evento Clou della Costa dei Trabocchi ha visto una moltitudine di presenze davvero notevole, sopra ogni record nonostante il maltempo, e tutto lascia presagire che il ventennale sarà davvero indimenticabile. Appuntamento al prossimo anno!