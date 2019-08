Tempi troppo brevi per il Jova Beach Party, Fossacesia valuta possibilità future

Anche a voler compiere magie non ci sono proprio i tempi per valutare la fattibilità della proposta, perché il 7 settembre è unica data utile per portare il Jova Beach Party in Abruzzo. Questa la posizione espressa da Maurizio Salvadori, manager del Jova Beach Party, a proposito della candidatura avanzata dal Comune di Fossacesia di ospitare sul proprio litorale il concerto più spettacolare dell’estate 2019. Nel corso del colloquio avuto con il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e con l'assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli, il manager di Jovanotti si è detto dispiaciuto di non avere la possibilità di prendere in considerazione la richiesta, giunta da uno dei luoghi più suggestivi della regione e motore di uno sviluppo turistico che rappresenta una straordinaria risorsa per tutta la regione. "Abbiamo avuto uno scambio molto cordiale -riferisce il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio- che lascia la porta aperta a possibili contatti futuri. Andrò ad incontrarlo a Montesilvano in occasione del concerto o a Milano, perché resta valida la candidatura di Fossacesia per accogliere in seguito altri eventi musicali di rilievo. Pensiamo, con modestia ma altrettanto senso di realtà, di avere forza e capacità organizzative tali da sostenere al meglio l' impatto di spettacoli che richiamano un pubblico numeroso, e speriamo vivamente che l'appuntamento sia solo rinviato. Ringrazio, a tal proposito, tutti gli imprenditori che si sono fatti avanti, sollecitando la richiesta, in questa circostanza per fare squadra con il Comune e mettere in campo una proposta nel segno dell’efficienza e della sicurezza. È questa la nostra forza. Un grazie va anche al manager Maurizio Salvadori per la cortesia e l'apertura espresse durante i nostri contatti. All'Amministrazione Comunale ed alla città di Montesilvano faccio il mio più sincero augurio per il concerto nella loro spiaggia bella ed accogliente".