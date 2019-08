Fossacesia Marina, sindaco e amministrazione incontrano i cittadini

“Il cittadino chiama, l’Amministrazione risponde” questo il titolo dell’incontro pubblico in programma domani, 22 agosto, alle ore 21, al Piazzale antistante la chiesa Stella Maris, sul Lungomare Nord a Fossacesia Marina. Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, e i componenti dell'Amministrazione Comunale , hanno infatti deciso di riproporre, come avveniva già anni fa, degli incontri allo scopo di far sentire il Comune più vicino ai cittadini. Si inizia dalla zona della Marina, che sta conoscendo un grande sviluppo turistico e sulla quale si dovrà ancora lavorare molto nel futuro. “Sarà l’occasione per illustrare l’azione politico-amministrativa che intendiamo portare avanti in relazione alla visione che abbiamo di Fossacesia e del suo futuro – spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Oggi sempre di più le scelte importanti devono essere prese in condivisione ed è importante, fondamentale, illustrarle e discuterne preventivamente. La mia Amministrazione vuole avere un contatto diretto con la comunità per evitare giudizi senza cognizione di causa e facili soluzioni su problemi complessi. Avremo modo di raccogliere opinioni e suggerimenti in un incontro che darà la possibilità di porre domande e chiarimenti"