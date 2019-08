Fossacesia, escrementi contro lo stabilimento Twin Beach per contestare Salvini

"Da Sindaco esprimo la mia più completa solidarietà al Ministro degli Interni Matteo Salvini che sarebbe stato oggi ospite qui a Fossacesia, presso lo stabilimento balneare Tween Beach, per i fatti incresciosi accaduti- dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio-.Fossacesia non è mai stata teatro di tali azioni ed ha sempre avuto un clima tranquillo, sicuro e di accoglienza nei confronti di tutti ed io, da rappresentante della mia città, voglio che resti tale. Sono convinto che tali azioni riprovevoli siano mosse da un gruppo ristretto di persone non consapevoli della gravità della cosa e di quanto tali azioni possano divenire pretesto per mettere in gioco lo spirito democratico di questo Paese. L'Italia non ha bisogno di questi gesti, bensì necessita di un clima sereno e democratico per poter crescere e questo è compito di ciascuno di noi".