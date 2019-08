Fossacesia si prepara al grande appuntamento estivo con il dj Bob Sinclair: ecco le modifiche alla viabilità

Per Fossacesia sarà un evento senza precedenti. Il 10 agosto, infatti la località balneare vivrà una serata del tutto particolare per la presenza, allo stabilimento Supporter Beach di Bob Sinclar, DJ e produttore discografico tra i più famosi al mondo. Fossacesia in questi ultimi è diventata una località importante per quanto riguarda il turismo e per la presenza di tantissimi giovani. Oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Comune di Fossacesia, alla presenza del Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, del titolare del Supporter Beach, avv. Donato Di Campli, degli Assessori Giovanni Finoro, Maura Sgrignuoli, Danilo Petragnani, della consigliera Ester Sara Di Filippo, del Comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio, sono state illustrate le modifiche alla circolazione stradale sul litorale fossacesiano e il piano sicurezza messo a punto per l’appuntamento per l’occasione.

“Devo ringraziare l’avvocato Di Campli per l’organizzazione di questa serata che porta Fossacesia sul palcoscenico internazionale – ha esordito il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Dallo scorso anno la nostra Marina è diventata il luogo ideale dove si ritrovano tantissimi giovani. Le iniziative si susseguono e sono un forte richiamo per chi vuol divertirsi. E’ evidente che l’iniziativa privata, quando è fatta con coraggio e protesa all’innovazione, non può che portare benefici”.

L’evento, porterà a Fossacesia tantissima gente. Per questo il Comando della Polizia Locale di Fossacesia, ha predisposto delle modifiche alla circolazione stradale per rendere più fluido l’arrivo e il deflusso di quanti parteciperanno alla esibizione di Sinclar. L’area antistante il Supporter Beach sarà interdetta alle auto. Verrà istituito il doppio senso di marcia sul Lungomare, da via Fosso Palazzo fino all’altezza dello Stabilimento Mimì, dove verrà realizzata una rotatoria per consentire alle auto di poter tornare sul litorale e riprendere il sottopasso di via Fosso Palazzo e raggiungere la Statale 16 o proseguire fino alla vecchia stazione ferroviaria e raggiungere l’Adriatica. L’accesso al sottopasso di via Fosso Palazzo, dove sarà predisposto un servizio di controllo da parte della Polizia Locale, sarà consentito l’accesso ai veicoli con altezza superiore a 1,70. Per quanto concerne il Lungomare Sud, sarà istituito senso unico di marcia dalla bretella di collegamento dalla SS16, di fronte Lido la Conchiglia, fino a via Bartali, e sarà consentita la sosta auto sul lato sinistro dinanzi allo stabilimento la Conchiglia. La società di autolinee Di Fonzo garantirà un servizio navetta dal parcheggio della stazione ferroviaria Fossacesia-Torino di Sangro e nell’area del campo sportivo comunale ‘Granata’, a Fossacesia. Per quanto riguarda i servizi di assistenza medica, saranno presenti sul Lungomare 3 ambulanze, con 2 medici. Inoltre, sono state previste tre postazioni per defibrillatori e tre idranti per l'erogazione dell'acqua (due all’interno dello stabilimento) in caso d’incendio.

“Oltre a uomini della Polizia, Carabinieri e della Guardia di Finanza, saranno impiegati 55 volontari della Safety Security, assicurati dal Supporter Beach, per il controllo all’interno e all’esterno del locale, che aprirà i cancelli alle ore 20.L’ordinanza che riporta le disposizioni sulla circolazione stradale e le altre informazioni utili a coloro che parteciperanno all’evento sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia. “E’ stata dura – ha ammesso Donato Di Campli – e non nascondo che in alcuni momenti avrei voluto rinunciare all’organizzazione di questa serata. Alla fine, però, con il mio lavoro, di mia moglie Simona e del mio staff, siamo riusciti a oltrepassare tutti gli ostacoli. Supporter Beach e oggi un locale che ha superato tutte le restrittive prescrizioni sulla sicurezza. Se Bob Sinclar sarà con noi il 10 agosto prossimo, lo devo tantissimo al sindaco ed all’Amministrazione comunale di Fossacesia che ci hanno sostenuto in ogni momento, comprendendo l’importanza della manifestazione e gli importanti riflessi di immagine che questa avrebbe avuto per Fossacesia”