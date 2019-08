Parcheggi a Fossacesia Marina, Di Giuseppantonio replica a Natale: "Ancora tante inesattezze sulla questione"

“Apprezzabile la difesa d’ufficio delle consigliere del gruppo consiliare di minoranza “Alternativa Civica” da parte del Segretario PD Terre dei Trabocchi, Massimiliano Natale ma ,come al solito su questo tema , si travisa la verità” E’ la secca risposta del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’esponente del PD, con al centro, ancora una volta, la questione dei parcheggi nelle aree di risulta ferroviarie della Provincia a Fossacesia Marina.

“Falso che per anni il problema è stato trascurato – rimarca Di Giuseppantonio –. L’ho sollevato moltissime volte proprio in ragione dello sviluppo che la zona Marina stava avendo e per la realizzazione della Via Verde sulla Costa dei Trabocchi che, inevitabilmente, avrebbe ridotto i margini degli interventi comunali in ragione proprio delle competenze sulle aree interessate ai lavori da parte della Provincia. Il turismo, sul quale abbiamo lavorato alacremente insieme agli amministratori che mi hanno affiancato in questi anni, è una voce importantissima nell’economia della città. E i risultati conseguiti sono sotto gli occhi di tutti – aggiunge il sindaco Di Giuseppantonio -. Oggi apprendo che le consigliere Arrizza, Rotondo e Luciani finalmente hanno avviato un dialogo proficuo con il Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo(PD), sul problema relativo alla sosta delle auto alla Marina. Un confronto che ho cercato più volte e insieme agli altri sindaci dei centri che si affacciano sulla Costa. Ci sono delle soluzioni sulle quali avremmo voluto discutere con il Presidente per poter consentire ai nostri cittadini ed ai villeggianti di raggiungere la nostra spiaggia e quelle che caratterizzano il litorale, da San Vito a Torino di Sangro. I tavoli chiesti, però, non sono stati mai convocati. Attendo con impazienza gli sviluppi dell’impegno che le rappresentanti del gruppo “Alternativa Civica” stanno profondendo per cercare di sbloccare la situazione.”