Treglio: il 3 agosto “Caccia al tesoro” tra gli affreschi

“Caccia al tesoro” tra gli affreschi nel borgo di Treglio (Ch). L'iniziativa, giunta alla quinta edizione e promossa dall'associazione culturale “Treglio Affresco” in collaborazione con il Comune, è prevista per il prossimo 3 agosto.“L'appuntamento – spiega Antonella D'Addario, presidente di “Treglio Affresco” - è per le 17.30 in piazza San Giorgio. Ma le iscrizioni sono già aperte”. Ogni squadra può avere un massimo di 10 partecipanti e può essere composta da adulti e bimbi. Che debbono effettuare prove e risolvere indovinelli, molti dei quali sono legati ai numerosi affreschi che da decenni adornano il posto. “E' un modo diverso – spiega il sindaco, Massimiliano Berghella – per scoprire gli affreschi e... giocare con essi. Un'iniziativa che coniuga divertimento e cultura e che richiama soprattutto le famiglie”. Nella competizione sono coinvolti anche figuranti in costume. “Che – riprende D'Addario – assegnano compiti da svolgere... L'anno scorso, ad esempio, c'era quello di impastare, stendere e condire una pizza e poi cercare un residente che era disposto a cuocerlo... Se era tutto stato svolto correttamente il pizzaiolo-attore consegnava la busta successiva per andare avanti...”. Pronti, quindi, ad aguzzare abilità e ingegno, scoprendo i dipinti che caratterizzano il paese. Premi... gastronomici.

Info e iscrizioni 333.8282922 e 3487085283.