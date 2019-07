Caos parcheggi Fossacesia Marina: Pd "Necessarie azioni efficaci e dialogo tra le istituzioni"

Come al solito il Sindaco Di Giuseppantonio quando viene "preso in castagna" alza i toni e non rinuncia alle offese. Le questioni poste dal gruppo consiliare di minoranza “Alternativa Civica” meritavano approfondimento e dibattito costruttivo, invece sono arrivati solo attacchi sterili che oltre a non risolvere nulla e rinviare i problemi, delegittimano l’impegno e la serietà delle consigliere Arrizza, Rotondo e Luciani che invece nei giorni scorsi hanno instaurato un dialogo proficuo con il Presidente della Provincia di Chieti, svolgendo in modo corretto la loro funzione di opposizione.

Il “caos parcheggi” non è un capriccio ma un problema ormai datato che negli anni è stato puntualmente bypassato dal Sindaco, il quale ricordiamo governa da circa vent’anni questa città e sapeva benissimo che prima o poi con l’avvento della Via Verde sarebbe diventato più difficile da gestire. Finora, nonostante i proclami, il risultato è una Fossacesia Marina colma di presenze grazie soprattutto all’entusiasmo e all’intraprendenza delle imprese che vi lavorano, ma con poche aree di sosta e con una viabilità caotica.

Il consiglio che diamo al Sindaco è di concentrare gli sforzi alla ricerca di soluzioni veloci e concrete per il breve periodo provando a tamponare il problema nella stagione corrente, per poi aprire una fase di dialogo costruttivo per la prossima stagione, con tutte le parti interessate e in modo particolare con la Provincia di Chieti per risolvere definitivamente la questione.

Il PD Terre dei Trabocchi è a disposizione ed è pronto a fare la sua parte per promuovere qualsiasi tipo di iniziativa che vada verso questa direzione.