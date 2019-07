Guardiagrele, al via domani la 49° edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese

Al via domani la 49esima edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, la manifestazione dedicata

alle eccellenze manifatturiere regionali. La cerimonia di inaugurazione della mostra, alla quale parteciperà il presidente della Regione Marco Marsilio, si terrà domani 31 luglio 2019 alle ore 18.00 in largo Pignatari e resterà aperta tutti i giorni, dal 1° al 25 agosto, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 23.00. I visitatori potranno ammirare le creazioni all’interno del Palazzo dell’Artigianato in Via Roma 28, location dell’evento.

L’ iniziativa è organizzata dall’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con il patrocinio della Regione Abruzzo, Assessorato alle Attività Produttive, della Camera di Commercio Chieti-Pescara e del Comune di Guardiagrele.

Ricco il programma delle iniziative. In evidenza il 1 agosto “Come nasce una impresa 4.0, dalla ricerca alla responsabilità del fare” in collaborazione con CNA e CNA Giovani Imprenditori Abruzzo. Tra gli appuntamenti spicca lunedì 5 e sabato 17 agosto l’evento “Le stelle dal borgo”. Ci saranno poi iniziative denominate “LetteralCibo” che uniscono presentazioni di libri e degustazioni enogastronomiche. Non mancheranno visite guidate, workshop e incontri. Di particolare rilievo “MusicLab” in programma il 22 agosto in cui verrà conferito il premio alla carriera al maestro liutaio Salvatore Valentinetti. A seguire il concerto del violinista Paolo Angelucci.