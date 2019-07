E' Marco Severo il nuovo coordinatore cittadino di Articolo Uno

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’assemblea degli iscritti ha eletto all’unanimità il sig. Marco Severo coordinatore di circolo, alla presenza del coordinatore provinciale Antonio Canzano.

Severo ha annunciato la calendarizzazione per i prossimi mesi di iniziative volte a migliorare fattivamente la situazione politica e sociale del nostro territorio, e di riprendere gli incontri con i rappresentanti delle categorie produttrici e sociali già avviati nei mesi scorsi.

Il neo coordinatore cittadino, ha rimarcato con forza che Articolo Uno, su iniziativa del circolo, è stato il primo e unico partito a chiedere in Parlamento, tramite il segr. nazionale Roberto Speranza, risposte al Governo, sulla SEVEL e sul paventato dislocamento dello stabilimento in Polonia, interrogazione a cui il Ministro Luigi Di Maio non ha mai risposto.

Severo, inoltre ha ribadito che: “Il lavoro e l’ambiente saranno i perni dell’attività del circolo, coinvolgendo amministratori e cittadini per salvaguardare il futuro del nostro territorio; ma solo con ascolto, determinazione, tanto lavoro ed umiltà si potrà uscire dall’empasse in cui versa la Val di Sangro.”