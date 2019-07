Fossacesia entra nell'Anagrafe Nazione della Popolazione Residente

Fossacesia è entrata a far parte dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR9, una banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le Anagrafi Comunali e l’AIRE (l’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero). ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività,p effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica Amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici esercizi. Al progetto partecipano diversi soggetti istituzionali, oltre al Ministero dell’Interno, responsabile del programma, si devono considerare ANCI, Agenzia delle Entrate, Regioni, Commissario straordinario dell’Agenzia Digitale, Agenzia per l’Italia Digitale, Garante della Privacy, Funzione Pubblica e ISTAT. Quale banca dati centralizzata, consente di superare le precedenti frammentazioni e rende attuabili altre innovazioni collegate all’identità del cittadino e al suo rapporto con la pubblica amministrazione: il domicilio digitale, l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), il fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il censimento permanente. “Fossacesia è tra i primi comuni della provincia di Chieti e della regione Abruzzo a far parte del nuovo sistema – afferma soddisfatto il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. I vantaggi, come è evidente, sono molteplici. Sarà possibile, ad esempio, richiedere un certificato o un atto anche se si è lontano da Fossacesia, sia in Italia, che all’estero. Inoltre, sul certificato, comparirà un codice QR, che consentirà di avere tutte le informazioni generalmente destinate a essere lette tramite uno smartphone, come la validità del documento o quando è stato rilasciato. Una novità importante per i nostri cittadini, quindi, che fa fare a Fossacesia un altro salto in avanti nella modernità. Grazie all’impegno del personale dell’ Ufficio Anagrafe del Comune Maria Rosa Di Giuseppe (responsabile) e Nicola Pocetti.”.