Trofeo Centro Pista Lanciano: due giornate a tutta pista in Abruzzo

C'è tanta voglia di ciclismo in pista nella regione Abruzzo con la due giorni Trofeo Centro Pista Lanciano al velodromo Fantini della città frentana in programma mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Una manifestazione in chiave multidisciplinare resa possibile grazie agli sforzi dell’Asd Abruzzo Pista di Antonio Di Lizio, di concerto con il comitato regionale Federciclismo Abruzzo presieduto da Mauro Marrone, come step di avvicinamento ai campionati italiani giovanili in Piemonte al velodromo Francone di San Francesco al Campo dal 29 luglio al 1°agosto.

La stagione 2019 della pista in Abruzzo è partita il 19 giugno scorso ad Avezzano e quella di Lanciano attende un gran numero di giovanissimi (in gara a scopo promozionale), esordienti e allievi da tutto l’Abruzzo e anche dalle altre regioni limitrofe con inizio programmato alle 15:15 con tutte le batterie di gara sia il 24 che il 25 luglio.

24 LUGLIO

Inseguimento a Squadre (Campionato Regionale FCI Abruzzo)

Omnium Sprint Allievi M/F – 1°prova 200 Mt

Omnium Sprint Esordienti M/F – 1°prova 200 Mt

Omnium Sprint Allievi M/F – 2°prova Velocita'(6 Tempi)

Omnium Sprint Esordienti M/F – 2°prova Velocita' (6 Tempi)

Scratch Giovanissimi M/F

Omnium Sprint Allievi M/F – 3°prova Keirin

Omnium Sprint Esordienti M/F – 3°prova Keirin

Ominum Sprint Allievi M/ F – 4°prova 500 Mt

25 LUGLIO

Omnium Endurance Allievi M/F - 1°prova Scratch

Omnium Endurance Esordienti M/F - 1°prova Tempo Race

Omnium Endurance Allievi M/F - 2°prova Tempo Race

Omnium Endurance Esordienti M/F - 2°prova Eliminazione

Scratch Giovanissimi M/F

Omnium Endurance Allievi M/F - 3°prova Eliminazione

Omnium Endurance Esordienti M/F - 3°prova Corsa a Punti