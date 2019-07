Cento libri donati da Metamer per i bambini ospiti della Clinica pediatrica di Chieti

Cento libri sono a disposizione da oggi della Clinica pediatrica di Chieti, diretta da Francesco Chiarelli, per rendere più piacevole la permanenza in ospedale ai bambini ospiti della Piastra ambulatoriale pediatrica per malattie allergiche, di cui è responsabile Sabrina Di Pillo, e per malattie reumatologiche, di cui è responsabile Luciana Breda.

Li ha donati l’azienda Metamer che ha aderito al progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” promosso dalle “Librerie Giunti al punto” per diffondere il piacere di leggere tra i più piccoli creando una piccola biblioteca. Un modo intelligente ed educativo per rendere gli ambienti a misura di bambino e rendere più lievi l’attesa e il momento delle cure.

Al momento della donazione in ospedale era presente l’amministratore delegato di Metamer, Nicola Fabrizio.