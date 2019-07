"Alfisti d'Abruzzo sotto le stelle", sabato a Crecchio

"Un castello sotto un cielo pieno di stelle è anche una visione romantica che ci toglie il fiato, e che sogniamo di ammirare in una notte d’estate in compagnia degli amici alfisti sperando che il tempo si fermi per una sera".

Passo Lanciano è una celebre località sciistica che si trova sul versante nord-orientale del massiccio della Majella, nell’Appennino centrale abruzzese.

Questo comprensorio sciistico è il maggiore della zona, e comprende anche Campo Giove e Passo San Leonardo.

La strada che conduce a Passo Lanciano è formata da 46 tornanti, tutti emozionanti da percorrere : da Pretoro si attraversa la Strada statale 614 della Maielletta e Roccamorice.

Tra le colline che collegano la costa adriatica al massiccio montuoso della Majella, si trova l’antico paese di Crecchio, che ancora oggi conserva l’aspetto di un borgo antico, dominato da un suggestivo castello ducale.

Queste le caratteristiche del primo raduno serale nella storia del Club Alfisti D'Abruzzo che illuminerà con le proprio auto paesaggi e panorami mozzafiato. Un'idea nata per esaltare scenari abbuzzesi suggestivi e caratteristici grazie alla preziosa disponibilità del Sindaco di Crecchio, Nicolino Di Paolo, che con immenso piacere abbiamo notato essere attentissimo alla valorizzazione del patrimonio culturale,artistico e paesaggistico della propria terra e che ci ha gentilmente concesso il patrocinio del Comune di Crecchio.

La giornata si aprirà alle ore 15 con una passeggiata panoramica delle auto a Passolanciano da cui gli Alfisti D'Abruzzo proseguiranno verso la meta finale ,il suggestivo Borgo di Crecchio, a cui, con immenso piacere , renderanno omaggio con una sfilata lungo il centro storico per poi sostare nel Castello Ducale, che con la sua bellezza indiscussa,unita al fascino della meccanica delle emozioni, regalerà una serata estiva speciale a tutti nello splendido ristorante "Palazzo Monaco By Sapori Di Crecchio"(Pagina Facebook: Sapori di Crecchio Palazzo Monaco di Marchesani Mariella.Sapori di Crecchio ristorante bar Palazzo Monaco location per eventi.Tel 3807531085). Un evento unico quest'anno per il nostro Club che lascerà una luce speciale nei cuori Alfisti.