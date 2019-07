Premio "Campioni d'InnovAzioni", aperte le iscrizioni per la sesta edizione

Si svolgerà presso l'Aurum a Pescara il 15 e 16 novembre prossimi, per il sesto anno consecutivo, l'evento dedicato interamente all'innovazione promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara e Match 4.0 - Digital Innovation Hub Abruzzo, con il patrocinio della Consulta Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo e del Comune di Pescara.

Abbinato all'evento viene riproposto il Premio nazionale "Campioni d'InnovAzioni", il contest a cui possono partecipare tutte le PMI con sede legale e operativa in Italia, incluse startup e spin-off universitari, che hanno ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi, in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa.

C'è la possibilità di candidarsi al Premio a partire da oggi fino al 18 ottobre. La partecipazione è gratuita. Il regolamento è disponibile sul sito dedicato all'indirizzo www.innovazioni.camp/regolamento, mentre all'indirizzowww.innovazioni.camp/partecipa-alla-selezione è possibile inviare la propria candidatura.

Le PMI, le StartUp e gli SpinOff universitari che si candideranno al Premio Campioni d'Innovazioni e supereranno la selezione avranno a disposizione una vetrina gratuita sugli spazi web e social di InnovAzioni 2019, inoltre potranno incontrare, nelle giornate dedicate all'evento, imprenditori esperti che valuteranno il loro potenziale e potranno proporre loro sinergie e progetti comuni.

Novità di questa sesta edizione è l'attribuzione di ulteriori 3 premi, oltre ai 3 conferiti alle PMI, che saranno assegnati alle prime classificate nella categoria Startup/SpinOff.

Sarà attribuito il "Premio Speciale METAMER" alla startup più innovativa e conferito dal Golden Sponsor Maico il premio al miglior progetto in ambito medicale. Ulteriore riconoscimento al progetto più interessante nell'ICT.

In allegato il Regolamento per partecipare al contest.