Un abruzzese in maglia gialla al Tour de France: l'impresa di Giulio Ciccone

Impresa di Giulio Ciccone.

Il corridore abruzzese della Trek Segafredo si veste di giallo al Tour de France, nuovo leader della classifica generale della 'Grande Boucle', la corsa a tappe di ciclismo più famosa al mondo.

Entra nella storia: è il primo abruzzese a riuscirci.

Ciccone, nella tappa odierna, ha chiuso al secondo posto sul traguardo di Le Planche des Belles Filles, piazzandosi dietro a Teuns.

Chieti e Brecciarola, ma un po' tutto l'Abruzzo, sono in festa per il loro 'pupillo' che già si era messo in evidenza al Giro d'Italia conquistando la maglia azzurra di miglior scalatore e vincendo sul mitico Mortirolo.