Treglio, scontro moto-auto: grave un centauro

Un motociclista di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Lanciano e San Vito Chietino, in territorio di Treglio (Chieti). Il giovane, alla guida di una Yamaha, ha superato a destra un fuoristrada che però stava rientrando nella pertinenza della sua abitazione. A seguito dell'impatto la moto è stata scaraventata a circa 150 metri e ha preso fuoco. A seguito dell'impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella finendo a una cinquantina di metri e sbattendo contro un palo di cemento di una recinzione. Soccorso dal 118 il giovane è stato trasportato all'ospedale di Lanciano per essere stabilizzato prima di un possibile trasferimento all'ospedale di Pescara. La Procura di Lanciano ha sequestrato entrambi i mezzi. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lanciano e i Carabinieri della compagnia di Ortona (Chieti).