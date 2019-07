Alexian Group in concerto gratuito a Lanciano

Nove musicisti, tre vocalist e tre danzatrici che dal palco trascineranno il pubblico in un percorso musicale al suono della lingua romaní dei Rom italiani di antico insediamento: il concerto dell'Alexian Group, in programma giovedì 11 luglio dalle 22 in piazza Plebiscito a Lanciano, sarà un viaggio ideale con suoni, parole e colori che rievocano le radici di un popolo millenario.

Il gruppo, guidato da Santino Spinelli, in arte Alexian, compositore e virtuoso della fisarmonica, propone brani che i Rom suonano per tramandare la loro cultura, per comunicare e restare uniti. Una ricchezza di ritmi, melodie e armonie che ha influenzato nella storia compositori come Liszt, Brahms, Schubert, Ravel, Debussy, Dvorak, Musorgskij, Stravinskij, Cajkovskij e oggi Goran Bregovic. L'Alexian Group porta l'energia della musica etnica Rom nel mondo e il concerto di Lanciano fa parte dell'Euro Tour 2019.