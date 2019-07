Fossacesia, la minoranza: "Città impreparata alla stagione estiva"

Leggiamo, con grande stupore, l'articolo pubblicato nei giorni scorsi a cura dell'attuale maggioranza che amministra la nostra cittadina. Il riferimento è alla stagione balneare appena iniziata, la quale sarebbe partita "con il turbo", dimenticando le enormi criticità che si stanno vivendo ed accumulando nella frazione Marina. E' sotto gli occhi di tutti che si è arrivati al mese di luglio con totale impreparazione e che, nonostante il progetto "Via Verde" sia in cantiere da ANNI, non vi sia stata una programmazione reale, in sinergia con la Provincia.

Sinergia e lungimiranza che avrebbero scongiurato il "problema parcheggi", oggi percepito quasi fosse carenza arrivata all'improvviso. Proprio per tale anomalia, sul lato Nord del Lungomare si è registrato un calo di presenze turistiche negli stabilimenti balneari e ci sembra veramente "coraggioso" chiedere agli operatori turistici, che già hanno tanto investito in questa stagione estiva, di essere, loro, lungimiranti e di calamitare DA SOLI la presenza di villeggianti, risolvendosi autonomamente anche la criticità "parcheggi":

Ben vengano le aperture di nuove attività e ben venga lo slancio al turismo che è motore dell'economia locale, ma spetta ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE il compito di gestire al meglio le problematiche che erano e sono in essere.

Noi, insieme a tutti i cittadini di Fossacesia, aspettiamo risposte, concrete, rapide e serie.