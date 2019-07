L'Its Meccanica di Lanciano cerca giovani diplomati

L’ITS Sistema Meccanica di Lanciano apre le iscrizioni a 2 nuovi corsi per "Tecnici superiori per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici - Industria 4.0”.

Big data analisys, stampa 3D, programmazione avanzata di PLC, automazione e robotica etc. sono solo alcuni dei temi oggetto di approfondimento dei corsi, oltre naturalmente alle materie più convenzionali (manutenzione, meccanica, disegno tecnico, inglese, etc.).

Inoltre, l’ITS Sistema Meccanica si conferma partner privilegiato della SEVEL, la più grande realtà produttiva dell’Abruzzo, e nella domanda di iscrizione sarà possibile indicare la preferenza per quanto riguarda lo svolgimento del tirocinio: SEVEL, HONDA, DENSO, TIBERINA SANGRO, IMM HYDRAULICS, CT Group ed altre, che già collaborano attivamente con la Fondazione ITS o aderenti al Polo di Innovazione Automotive e che operano su tutto il territorio regionale.

L’iscrizione può essere fatta anche on-line, sul sito www.innovazioneautomotive.eu (sezione ITS) compilando il form e allegando i documenti richiesti ( termine entro cui presentare la domanda: 28 settembre 2019 ); il numero dei partecipanti ai singoli corsi sarà di 25-30 allievi. I corsi partiranno il 30 ottobre, sono totalmente gratuiti , sono a numero chiuso, si accede attraverso un test di ammissione e prevedono 1.000 ore in aula, anche con attività laboratoriali, e 800 di project work in azienda.

“I due nuovi corsi professionalizzanti – afferma Gilberto Candeloro, Presidente della Fondazione - formeranno giovani tecnici in accordo con le esigenze più avanzate delle aziende del settore e saranno dedicati alla formazione di tecnici in linea con le competenze abilitanti di Industria 4.0, le competenze più richieste oggi dal mondo del lavoro”.

L’ITS si conferma il canale formativo post-diploma più efficace in termini di qualità e livelli di occupazione (oltre il 90% dei diplomati ha un lavoro stabile ad un anno dal diploma) e consente di accedere a lavori qualificati e ben retribuiti in linea con gli studi effettuati.

Maggiori informazioni e bando sono scaricabili dal sito web www.innovazioneautomotive.eu