Vini d'Abruzzo, al via la strategia per conquistare il mercato indiano

Oltre 400 milioni di ragazzi che hanno superato la maggiore età su una popolazione di 1,3 miliardi di persone: questi i numeri che fanno gola in un mercato in forte espansione come quello dell'India, dove il vino è diventato uno status symbol. La Camera di Commercio Chieti-Pescara ed il Centro Estero Abruzzo hanno avviato oggi un'iniziativa che ha l'obiettivo di selezionare, entro il mese di novembre, ben dieci cantine che potranno intraprendere rapporti commerciali con il mercato indiano, usufruendo dell'abbattimento del 50% dei costi promozionali come previsto dalla politica OCM vino. All'incontro hanno partecipato Harveen Gill e Sanir Chakraborty, agente indiano, che hanno illustrato le peculiarità commerciali del loro paese. L'India ha importato, fino a marzo 2017, circa 475.000 casse di vino e vanta oltre 300 importatori. Un forte limite è rappresentato dalle tasse e dai dazi elevati, eppure le vendite di alcool nel paese sono in aumento.