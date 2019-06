Presentata questa mattina, nell’ambito della conferenza stampa del cartellone di “Lanciano Estate” presso il salone d'onore "Benito Lanci" della Casa di Conversazione la terza edizione di “A cena sotto le stelle nel centro storico di Lanciano” nell’ambito de “I Giovedì del Gusto”, organizzati dal Comune di Lanciano, per animare le serate estive del centro città.

I ristoranti del centro storico che aderiranno all'iniziativa - in programma per i giovedì sera del 11, 18, 25 luglio e 1 agosto 2019 - costituiranno una vera e propria “Costellazione del gusto” nel cuore di Lanciano con un’unica tavolata ideale che unisce il centro storico e il centro città; i ristoranti collocheranno i tavoli all’aperto e proporranno menù a prezzo fisso (all inclusive).

Per l’edizione 2019 proponiamo una formula analoga a quella delle due precedenti edizioni, con serate tematiche che tanto successo hanno riscosso: quest’anno itemi che proponiamo saranno legati alla cultura abruzzese con un viaggio nella gastronomia della nostra regione, individuandone una chiave di lettura attraverso gli esponenti della cultura famosi nel mondo.

Ogni serata sarà legata ad uno specifico personaggio letterario regionale; i menù proposti saranno in linea con i personaggi scelti, che spazieranno di volta in volta da D'Annunzio a John Fante, da Ovidio a Flaiano, cercando di evocarne attraverso un tema gastronomico la poetica e l’arte.

La novità dell’edizione 2019 è che le serate di degustazione presso i ristoranti saranno precedute alle 19.30 da un “ APERITIVO LETTERARIO ” con reading di poesie o brani dell’autore o poeta prescelto presso il Foyer “Alfredo Cohen” del Teatro Fenaroli. Gli aperitivi sono realizzati in collaborazione con la cantina Eredi Legonziano.

Il primo autore che andremo a conoscere il giorno 11 luglio sarà Gabriele D’Annunzio; ospite d’eccezione sarà la scrittrice Maria Paola Sorge, autrice per la Casa Editrice Rocco Carabba del volume “A tavola con D’Annunzio”.

Il 18 luglio sarà la volta di John Fante - lo scrittore dell’irrequietezza; quindi il 25 luglio conosceremo Ovidio – il poeta dell’amore. A chiudere gli apertivi letterari il 1 agosto sarà l’umorismo e il disincanto di Ennio Flaiano.

A fine serata, dalle 22.30 l’attenzione si concentrerà in Piazza Plebiscito con i Concerti di

“MUSICA IN MOVIMENTO - World Music Festival” – a cura dell’Associazione Overtones:

Giovedì 11 luglio Alexian group

Giovedì 18 luglio Kelly Joyce sextet

Giovedì 25 luglio Sherrita Duran septet

Giovedì 1 agosto Leggermente a Sud in concerto

I menù saranno pubblicati su tasteoflanciano.com e sulla pagina Facebook di Taste Of Lanciano.

Per le prenotazioni contattare direttamente i ristoranti aderenti: