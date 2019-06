Lavori di riparazione urgente, sospensione idrica a Lanciano e Castel Frentano

Si avvisa l’utenza che, per effettuare un intervento di riparazione urgente, si renderà necessario procedere alla sospensione della fornitura idrica nel comune di Lanciano Zona Villa Romagnoli e nel comune di Castel Frentano in Zona Crocetta, via Ischia, san Vincenzo, Fonte Paludi, via Borrechi dalle ore 22.00 di oggi 25 Giugno 2019 fino alle 06.00 di domani 26 Giugno 2019.