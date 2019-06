Fossacesia, il 21 giugno torna a San Giovanni in Venere la 'Festa della Musica'

Tutto pronto a Fossacesia per la 25^ Edizione della Festa della Musica. Venerdì prossimo, 21 giugno, alle ore 21, nell’affascinante scenario dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, si svolgerà per il terzo anno consecutivo la Festa Nazionale della Musica, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e patrocinato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e del Turismo, dalla Siae, dall’Associazione Italiana per la promozione della festa della musica e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Tanti quest’anno gli artisti che si esibiranno, portando sul palco, in uno dei più bei scenari d’Abruzzo, note di musica jazz, rock, di cantautori italiani. Si inizierà con il gruppo della Corale pop Warm up di Vasto, per proseguire con Michele Finizio, Marco Di Carlantonio, Roberto Di Carlo, i Panorama, la Grey’s band, i Boody Soul, gli Avenude e gli Utrum che chiederanno la serata. “Come ogni anno con la musica si celebra il solstizio d’estate a Fossacesia – sottolinea il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio - L’evento, che porterà la musica nel cuore più caratteristico di Fossacesia, per noi rappresenta un vettore fondamentale per la cultura, la promozione turistica del territorio. La musica, è vita, la musica unisce, la musica ci forma. Lo spirito della manifestazione che oramai proponiamo da anni è quello di festeggiare la musica e festeggiare attraverso la musica, aprendo le porte a tutti i musicisti che si vogliono esibire, professionisti e non, in un caleidoscopio di tutti i generi musicali”