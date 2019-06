All'imprenditore Gianluca Salvatore il “Riconoscimento speciale alla carriera” del Gran Premio Internazionale di Venezia

Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 10:30, presso il Consiglio regionale del Lazio a Roma nella prestigiosa “Sala Mechelli”, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio regionale, On. Giuseppe Emanuele Cangemi, il Comitato dell'Ordine del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’oro, composto dal Sen. Dott. Mario Baccini, dal Dott. Sileno Candelaresi, dall’Avv. Carmelo Monaco, dal Comm. Walter Arbib e dall’Avv. Leopoldo Lombardi, ha premiato personaggi illustri dello spettacolo e dell’imprenditoria. Dal 1947 infatti, il Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’oro premia le arti in genere e l'imprenditoria che hanno contribuito alla crescita del nostro paese.

Tra i premiati l'imprenditore Gianluca Salvatore, a capo dell'azienda "Esplodenti Sabino srl" con sede a Lanciano (CH) che ha ricevuto la prestigiosa pergamena "Riconoscimento speciale alla carriera".

"Esplodenti Sabino è un'azienda familiare che opera a livello mondiale" afferma il noto imprenditore abruzzese, Gianluca Salvatore. "Siamo un'eccellenza italiana. Attualmente tutti i tipi di munizionamento convenzionale, bombe di aereo, sistemi d’arma, razzi, mine navali, vengono demilitarizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti. Aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento è un forte segnale che ciò che da anni portiamo avanti lo stiamo facendo bene". Ulteriore segnale di una carriera in forte ascesa, è stata per Gianluca Salvatore, la "Nomination 2019" ricevuta lo stesso giorno, che lo vedrà concorrere per la vittoria dell'ambitissimo Leone d'oro per l'imprenditoria.

Tra i premiati altri imprenditori di fama nazionale come il brand manager di Liu Jo e personaggi illustri del mondo dello spettacolo.