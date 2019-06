Fossacesia Marina: dal 15 giugno scatta il senso unico, il 22 tornano i parcheggi a pagamento

Scatta dal 15 giugno e resterà in vigore fino al prossimo 2 settembre il senso unico sul Lungomare di Fossacesia Marina. L’ordinanza emessa dalla Polizia Locale è consultabile nel dettaglio sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov.it). Le solo categorie escluse dal divieto sono le Forze di Polizia Statali e Locali, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia Costiera, Soccorso Sanitario, Amministrazione Provinciale e Comunale, Autobus di linea urbana, scuolabus. Il prossimo 22 giugno, invece, sempre a Fossacesia Marina saranno attivati i parcheggi a pagamento. Il provvedimento non riguarderà le aree di risulta della vecchia stazione ferroviaria in quanto le stesse sono cantierizzate.