Pubblicato il bando della XL edizione del premio di poesia dialettale "Eduardo Di Loreto"

C'è tempo fino al 10 luglio p.v. per partecipare al Premio di poesia dialettale “Eduardo Di Loreto”, che si avvia quest'anno a tagliare il traguardo rilevante della quarantesima edizione.

Patrocinato dal Comune di Castel Frentano e organizzato dall'Associazione “Ripensiamo il Centro Storico” in collaborazione con l’Associazione Culturale- Teatrale “Di Loreto-Liberati”, il Premio è uno dei più antichi e importanti della Regione Abruzzo nel settore della scrittura in versi e in vernacolo.

Si può partecipare inviando un solo componimento in dialetto abruzzese, corredato di traduzione in italiano, a tema libero. I primi tre classificati riceveranno premi in denaro, mentre i segnalati un attestato di partecipazione e di merito. La Giuria, formata da nomi illustri della cultura abruzzese, sarà resa nota in seguito.

La partecipazione al Premio è gratuita.

La manifestazione conclusiva si terrà nella prima decade del mese di agosto a Castel Frentano e sarà quest'anno particolarmente curata, per celebrare in una degna cornice la quarantesima edizione del prestigioso certamen intitolato al medico, poeta e studioso umanista castellino Eduardo Di Loreto.

Di seguito il bando:

L’Associazione “Ripensiamo il centro storico” di Castel Frentano in collaborazione con L’Associazione Teatrale organizza la XL edizione del Premio di poesia dialettale a tema libero “Eduardo Di Loreto”

Regolamento

Art.1) I concorrenti dovranno inviare un componimento in dialetto abruzzese - corredato di traduzione in lingua italiana - della lunghezza massima di 50 versi in sei copie.

Art.2) L’opera, in forma anonima, dovrà essere spedita in un plico contenente una busta accuratamente sigillata con generalità, indirizzo, recapito o più recapiti telefonici, indirizzo e-mail e titolo dell’opera. Nella busta, insieme agli altri dati, dovrà essere inserita la seguente dichiarazione con firma autografa: Il sottoscritto_____, autore della poesia inedita ____ partecipante al XL Premio di Poesia Dialettale “E. Di Loreto”, autorizza L’Associazione Culturale Ripensiamo il centro storico di Castel Frentano a pubblicarla, nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, senza che l’autore possa vantare diritti di sorta.

Art. 3) La presenza di qualsiasi segno di riconoscimento sul plico, sulla busta contenente generalità o sugli elaborati comporterà l’automatica esclusione dal concorso.

Art. 4) La Giuria selezionerà dieci finalisti, che riceveranno un attestato di partecipazione e di merito. Tra di essi, inoltre, ai primi tre poeti classificati verranno assegnati premi in denaro.

Art. 5) La Giuria, il cui responso è da ritenersi insindacabile, è formata da 5 componenti, rappresentanti le migliori espressioni della cultura dialettale abruzzese. I loro nominativi verranno resi noti nei prossimi giorni a mezzo stampa e pubblicati sul sito del Comune di Castel Frentano. La segreteria del Premio è coordinata dal prof. Angelo Martino.

Art.6 ) I riconoscimenti saranno ritirati personalmente, e quindi senza delega, dai vincitori. Nel caso di mancata riscossione, i premi verranno trattenuti dall’ Associazione per future edizioni del concorso.

Art. 7) I plichi, predisposti secondo le indicazioni dettate dall’art.2, dovranno essere trasmessi, con posta prioritaria. entro e non oltre il giorno 10 luglio 2019, intestati a: Associazione Culturale “Ripensiamo il centro storico” all’attenzione di Martino Angelo, Via Roma, 8 - 66032 Castel Frentano (Chieti).

Per la data di scadenza farà fede quella del timbro postale.

Art. 8) La premiazione avrà luogo nel corso di uno spettacolo, organizzato nella prima decade del mese di agosto 2019 , in piazza Caporali, nel centro storico di Castel Frentano. La manifestazione sarà particolarmente curata al fine di celebrare in una degna cornice la quarantesima edizione del Premio.

L’Associazione Ripensiamo il Centro Storico