Un operaio di 72 anni di Castel Frentano è caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando in un capannone di un magazzino. L'episodio è avvenuto a Fossacesia. L'uomo è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pescara per un politrauma riportato. Sul posto i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dell'incidente.