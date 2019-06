Nebbia inattesa sul litorale adriatico

Fitta nebbia questa mattina sul litorale pescarese dove la visibilità non superava i trenta, quaranta metri. Un fenomeno piuttosto insolito, ma non rarissimo, e che ha incuriosito alcuni bagnanti che si sono ritrovati una atmosfera autunnale, nonostante le temperature già elevate. Le foschie dense per una parte della mattinata si sono formate a causa dell'incontro di masse d'aria calda sulla superficie marina ancora piuttosto fredda. Nelle prossime ore con l'arrivo di correnti meridionali, le temperature sono previste in ulteriore aumento.