Treglio: al Teatro Studio Lanciano presentazione del movimento “Culturaidentità”

Sarà presentato domani, 8 giugno, a Treglio (Ch), alle 18.30, al Teatro Studio Lanciano, il movimento “Culturaidentità”, il cui responsabile, in Abruzzo, è l'attore e regista Stefano Angelucci Marino. "Siamo un’associazione – spiega il fondatore, Edoardo Sylos Labini - che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico. Siamo operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità. Aggreghiamo associazioni, fondazioni, onlus, promuovendo incontri ed iniziative culturali su tutto il territorio italiano, rilanciando una battaglia per un settore troppo spesso dimenticato dai nostri governi. Siamo nati a febbraio del 2018 e nel febbraio del 2019 è uscito il primo numero del mensile #CulturaIdentità che troverete tutti i primi venerdì del mese in allegato al quotidiano “Il Giornale”. “Difendere l’Identità e, conseguentemente, la cultura di un popolo, - aggiunge - corrisponde alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, intrecciate tra loro, formano il Dna di una sola cultura, quella italiana, amata in tutto il mondo”. Alla presentazione del movimento saranno presenti Sylos Labini (fondatore) e Alessandro Sansoni, direttore del mensile.