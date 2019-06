Il Comune di Fossacesia organizza la colonia estiva per bambini e ragazzi

Presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Fossacesia, sono aperte le iscrizioni per la Colonia Marina Estiva per ragazzi 2019. Le domande riguardano i ragazzi residenti e non nel Comune di Fossacesia di età compresa fra i 6 e i 13 anni compiuti o che hanno frequentato la III media nell’anno scolastico 2018-2019. Due i turni previsti: il primo dal 1 al 12 luglio, l’altro dal 15 al 26 luglio. Il servizio non si effettuerà nei giorni di sabato e domenica. La quota di compartecipazione per uno dei due turni è di €. 60,00 a partecipante. I ragazzi non residenti a Fossacesia potranno essere ammessi alla colonia solo qualora vi sia disponibilità di posti e la quota da versare è pari a €. 100,00, tramite bollettino postale. Il modello di iscrizione è reperibile nell’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Fossacesia dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, oppure sul sito istituzionale http://fossacesia.gov.it. Il numero massino di partecipanti a turno è di 50 bambini e non sarà possibile partecipare ad entrambi i gruppi. Le domande dovranno essere debitamente compilate e corredate da certificato medico e autodichiarazione e dovranno pervenire esclusivamente al Protocollo del Comune di Fossacesia entro e non oltre le ore 12 del 25 giugno prossimo. “L’importanza del servizio che offriamo e che abbiamo promosso anche negli scorsi anni, si riscontra anzitutto nella forte valenza educativa che questo tipo di vacanza assume, sia per i contenuti delle proposte che vengono rivolte ai giovani ospiti durante la permanenza nella colonia (esperienze ricche e significative che vanno dallo sport alla scoperta della natura, dall’avventura alla possibilità di imparare a fare radio o a costruire un cortometraggio), sia per il suo connotarsi come una valida occasione di crescita personale, di socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali autentiche e profonde - afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. E inoltre un’iniziativa come questa offre un contributo alla questione della gestione dei figli nei mesi estivi, creando reali opportunità di conciliazione fra vita familiare e scelte professionali”.