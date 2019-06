Una bambina di 8 anni è stata investita oggi pomeriggio, intorno alle 18.45, in viale Sant'Antonio a Lanciano. Era appena uscita dall'oratorio quando attraversando all'improvviso la strada una Nissan Micra l'ha investita. La bambina è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara, ha riportato diversi trumi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.