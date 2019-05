Linea Gustav e resistenza per la pace, scuole lancianesi coinvolte nel progetto

Rafforzare la conoscenza di quanto accaduto dopo l’8 settembre del ’43, attraverso un parallelismo con i grandi temi e politici di oggi, con l'obiettivo di favorire la consapevolezza che la pace e la convivenza tra i popoli sono il bene più prezioso.

Queste le finalità del progetto "1943-1944. Lungo la Linea Gustav. Resistenza alla guerra - Resistenza per la pace" che, promosso dallo Spi-Cgil Abruzzo

Molise e dall'associazione Il Sentiero della Libertà, si è concluso con un evento finale al teatro Aventino di Palena.

Il progetto ha coinvolto circa cento studentesse e studenti delle classi 4^ C del Liceo Scientifico 'Galilei', della 5^ B del linguistico 'De Titta-Fermi' di Lanciano, della 5^ M del liceo scientifico 'Algeri Marino' di Casoli e delle classi 4^ e 5^ B dell'Istituto Tecnico Industriale 'Fermi-Mattei' di Isernia.



Dopo i vari incontri nelle scuole, nel corso dell'evento finale i ragazzi coinvolti hanno illustrato i loro progetti finalizzati a raccontare la storia, costruendo un ideale passaggio di testimone tra il passato e il presente.

All'iniziativa hanno preso parte, come ospiti, anche Nicola Palombaro, ricercatore presso l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, e lo storico Edmondo Montali, della Fondazione Giuseppe Di Vittorio.



"Il nostro obiettivo - dice il segretario dello Spi-Cgil Abruzzo Molise, Antonio Iovito - è quello di creare una sorta di gemellaggio che coinvolga scuole, istituzioni locali e organizzazioni antifasciste abruzzesi e di altri Paesi europei, per costruire un percorso di crescita, conoscenza e memoria lungo la Linea Gustav. L'edizione di quest'anno ha riscosso notevole successo e per il prossimo anno abbiamo in mente tante novità, sempre mettendo al centro i giovani e le scuole".