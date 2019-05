Giovani in corteo: Lanciano sciopera per il clima

"Ieri è stata una data importantissima - si legge in una nota diffusa da Nuovo Senso Civico -, dopo 3 anni e un giorno da “No Ombrina” gli studenti e i cittadini sono scesi di nuovo in piazza, un corteo di oltre 600 persone ha attraversato la città, questa manifestazione segna un punto di ritorno in piazza per i cittadini lancianesi che da anni hanno abbandonato questo esercizio di democrazia, è solo un punto di partenza per noi studenti e cittadini".

Il movimento “Fridays For Future” Lanciano ha scelto do aderire al secondo sciopero globale contro i cambiamenti climatici.

Il corteo, nell'ambito degli scioperi per il clima ispirati dalla studentessa svedese Greta Thunberg, è partito alle 9 da Piazzale Pietrosa ed è arrivato poi in Piazza Plebiscito dove si è svolta un'assemblea pubblica di sensibilizzazione al tema.

“Per la seconda volta milioni di cittadini sono scesi nelle piazze di tutto il mondo, per ribadire ai governi che bisogna mutare l'attuale sistema di sviluppo non più sostenibile. I governi devono agire per mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5° C. Sollecitiamo le istituzioni locali a dichiarare emergenza climatica e a organizzare tavoli di lavoro con il movimento per sviluppare un futuro ecosostenibile per la città. Continueremo questo percorso nelle scuole, nelle istituzioni e nelle piazze senza mai fermarci.

Saremo protagonisti e protagoniste di una battaglia storica che non possiamo perdere per nessun motivo", dichiarano gli attivisti di “Fridays For Future”.