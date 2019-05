A Fossacesia una giornata per i ragazzi alla scoperta del Softball e Baseball

Il 18 maggio 2019, dalle ore 10 alle ore 13, presso il Campo Sportivo di Fossacesia, situato in viale San Giovanni in Venere si terrà l'Open Day, disciplina sportiva di Baseball e Softball rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole elementari, medie e superiori di Fossacesia, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Fossacesia, con il supporto della Federazione Italiana Softball (FIBS), la collaborazione dell'ASD di Tollo e di Tecnici Federali. Nel corso della giornata si cercherà di far conoscere questa disciplina sportiva nel territorio. All’evento interverranno i Sindaci e amministratori dei comuni coinvolti.