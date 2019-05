'Come cambia l'accesso al credito per le PMI', l'approfondimento a Lanciano

"Come cambia l'accesso al credito per le Pmi: sinergia tra imprese, banca e consulenti": questo il titolo del convegno che, promosso da Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila, in collaborazione con Bper Banca e Ordine dei Dottori Commercialisti di Lanciano, si svolgerà venerdì 17 maggio a Lanciano alle ore 15, all’auditorium di Bper in viale Cappuccini.

Si tratta di un seminario di approfondimento sulle principali novità in materia di accesso al credito di cui imprese e professionisti abruzzesi potranno beneficiare.

Nel corso dei lavori verrà posta l’attenzione, in modo particolare, sulla riforma del Fondo di Garanzia che ripensa il ruolo banca-impresa-professionisti, sul nuovo bando Abruzzo Crea, del quale Creditfidi è soggetto gestore aggiudicatario in Rti con capofila Artigiancassa, che si pone l’obiettivo di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, in particolare di quelle con maggiori difficoltà e su una serie di servizi innovativi che avranno l’obiettivo di migliorare di essere davvero vicini alle imprese.

All'iniziativa saranno presenti il direttore territoriale di Bper, Guido Serafini, il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila, Francesco Angelozzi, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti, Giancarlo Talone, Daniele Sciarrini di Artigiancassa, Bruno Presidente di Creditfidi, Marco Paoluzi dell'Ente nazionale per il Microcredito, Andrea Bianchi di Confidi Systema!, Adele D'Atri di Bper Banca e il direttore generale di Creditfidi e di Confartigianato Chieti L'Aquila, Daniele Giangiulli.

L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lanciano per il rilascio dei crediti formativi.

"La riforma del Fondo di Garanzia - dice Giangiulli - apre un nuovo scenario di collaborazione tra imprese, commercialisti e banche, in cui Creditfidi assume un ruolo cruciale. Creditfidi in qualità di confidi autorizzato dal Fondo diventa soggetto indispensabile per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e per beneficiare della garanzia del Fondo di cui alla legge 662/96. Obiettivo dell'iniziativa di domani è quello di rilanciare la collaborazione con i commercialisti, cerniera indispensabile tra banca e impresa, ed informare consulenti, artigiani e Pmi sulle novità previste. Grazie al bando Abruzzo Crea, ad esempio - conclude - si potrà accedere ad una garanzia fino all'80% a valere sui fondi europei".