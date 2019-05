'Parla con noi, basta un click', nuovo format della Asl. Si inizia con il Percorso Nascita

“Parla con noi, basta un click”: è dedicato al Percorso Nascita, un’opportunità preziosa per tutte le mamme in attesa, il nuovo format della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

A parlare è Cinzia Di Matteo, responsabile Area Ostetrica del Servizio aziendale professioni sanitarie della Asl Lanciano Vasto Chieti.

“Parla con noi, basta un click” è la nuova iniziativa promossa dalla Asl per stabilire con i cittadini una relazione differente, basata sul coinvolgimento attivo e sul contatto diretto. L’obiettivo è offrire agli utenti una possibilità di dialogo, di contatto diretto con noi per essere più e meglio informati, e diventare protagonisti attivi della costruzione del loro percorso di salute.

Sulla pagina Facebook della Asl (www.facebook.com/asl2abruzzo/) verranno ospitati interventi, sia in diretta che in differita, di specialisti con i quali affrontare vari aspetti di una patologia specifica, o di un percorso dedicato, o, ancora, quali strumenti di prevenzione utilizzare, o suggerimenti in tema di appropriatezza prima di richiedere una prestazione, nella convinzione che un cittadino meglio informato possa anche porsi nella condizione di non restare imbrigliato nelle liste d’attesa.

"Ci sarà spazio per tutti - si legge in una nota -, non sarà solo “terra di medici”, perché gli argomenti di interesse possono essere tanti, e contemplare il contributo di diverse figure professionali. Si parlerà anche di salute animale, di igiene e sicurezza degli alimenti, di ristorazione scolastica, e di tutto il mondo infinito della prevenzione. I cittadini potranno porre domande all’ospite scrivendo nella sezione 'commenti', e riceveranno una risposta in voce in tempo reale in caso di diretta, oppure per iscritto se il video è stato registrato".