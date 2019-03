Sgombero di via Garilbaldi, domani nuovo incontro in Comune

Attualmente le tre famiglie che abitavano il terzo piano della palazzina comunale di via Garibaldi a Lanciano, sgomberata per ragioni di sicurezza, sono le uniche a non poter rientrare nei propri alloggi e questa situazione è probabilmente destinata a prolungarsi almeno fino al periodo autunnale.

Con questa premessa l'amministrazione comunale aveva proposto come soluzione temporanea il trasferimento dagli hotel, dove le famiglie dimorano dal giorno dello sgombero, agli alloggi messi a disposizione dall'ATER nel quartiere Santa Rita. Tuttavia dopo i nostri sopralluoghi e la consegna delle foto che dimostravano lo stato di pessima manutenzione degli alloggi proposti, il Sindaco ha constatato l'impraticabilità di percorrere questa strada.

Dunque nel tavolo di ieri si è concordato di ricercare altre opzioni: il Comune di Lanciano si è dimostrato intenzionato a commisurare le possibili soluzioni in base alle condizioni economiche delle famiglie e al rispetto della loro dignità, indicando la volontà di attingere a risorse reperibili.

Pertanto ci si è lasciati con un nuovo appuntamento per domani, venerdì 22 marzo, alle ore 12:00 in Municipio per l'ennesimo incontro, che ci auguriamo possa porre fine a questa emergenza in modo da poter attendere la fine dei lavori in Via Garibaldi 71 serenamente.