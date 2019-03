Treglio, studenti di quattro nazioni a lezione di affresco

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“I ragazzi sono entusiasti di quest'esperienza, perché imparano e perché riportano a casa, alle famiglie, un lavoro realizzato con le proprie mani”. Studenti, dai 12 ai 22 anni, di quattro nazioni – Polonia, Turchia, Danimarca e Bulgaria – a Treglio (Ch), alla scoperta del paese degli affreschi. “Giovani del programma Erasmus – spiega il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella -, giunti qui grazie ad un progetto dell'Istituto comprensivo “Francesco Paolo Tosti” di Ortona”.

Prima un tour per conoscere i dipinti che caratterizzano il paese, rendendo unici i muri di molte abitazioni, e poi a lezione di affresco, guidati dalle docenti dell'associazione “Treglio Affresco”, presieduta da Antonella D'Addario.

Decine di adolescenti, pennelli e colori alla mano, hanno affollato, per un mini corso, il laboratorio allestito nel palazzo comunale che, in questi anni, grazie all'impegno del primo cittadino che ha creduto e voluto questo progetto, ha ospitato migliaia di bambini e di teen ager, arrivati da ogni parte d'Abruzzo, da varie regioni d'Italia e da molti Paesi esteri, per apprendere la tecnica dell'affresco. Gli studenti sono stati accompagnati dalle docenti del Comprensivo 2 di Ortona, Giuliana Marrone ed Elisabetta Valentini.