Fossacesia, inaugurati nuovi impianti sportivi alla marina

Rendere le spiagge più accoglienti e fruibili per i turisti e per i cittadini. Questo l'intento che l'Amministrazione Comunale di Fossacesia ha voluto perseguire con la pubblicazione, qualche tempo fa, di un apposito avviso che metteva a bando le aree demaniali di competenza del Comune per la realizzazione di impianti sportivi sulla spiaggia.

"Si è trattato di un vero e proprio connubio di intenti fra pubblico e privato – esordisce il Sindaco di Fossacesia, Enrico di Giuseppantonio in occasione della conferenza stampa, che si è tenuta presso lo stabilimento Supporter Beach, sul lungomare sud di Fossacesia Marina, alla presenza appunto del Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, del Vice Sindaco con delega all'Impiantistica Sportiva, Paolo Sisti, di Donato Di Campli e Simona Fattore titolari dello stabilimento balneare Supporter Beach, che ha sponsorizzato le opere rispondendo all'avviso pubblico, nonchè dei rappresentanti del Circolo Tennis Lanciano, Giancarlo Staniscia e Lello Di Loreto e della GOT Skate Park di Sebastian Marcos.Gli interventi di Donato Di Campli e Simona Fattore hanno riguardato la realizzazione di un campo da beach tennis, di un altro da beach volley e infine di un'area dedicata a giochi per bambini e per gli amanti del surf e per le attività subacque. L'area demaniale pubblica interessata agli interventi ha una larghezza di 40 metri fronte mare e una lunghezza complessiva di 46.

"Fossacesia Marina si arricchisce di una nuova offerta per chi frequenta la nostra spiaggia– ha sottolineato nel suo intervento il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Sono ampiamente soddisfatto perché si tratta di un investimento che sicuramente avrà importanti riflessi sul nostro turismo e mi auguro che in futuro altre idee possano concretizzarsi per far in modo che la nostra Costa continui ad essere una delle mete preferite per chi decide di trascorrere le sue vacanze in Abruzzo".

"L'area nella quale sono stati realizzati i campi di tennis beach, di beach volley e per altre discipline sportive e ricreative era stata individuata anni fa dal Comune proprio perché fosse destinata ad attività del genere – ha ricordato il Vice Sindaco, Sisti - Il passo successivo riguarda il windsurf: stiamo lavorando con la Capitaneria di Porto per regolamentare la pratica di questo sport"."Nonostante la stagione estiva per noi sia iniziata in ritardo a causa del maltempo che ha caratterizzato i mesi di giugno e gli inizi di luglio abbiamo da subito pensato a fare in modo che Fossacesia potesse avere uno spazio da dedicare alle attività rivolte ai più giovani – hanno spiegato Donato Di Campli e Simona Fattore -. Non ci fermeremo certo qui. Il nostro impegno sarà rivolto a organizzare nuovi eventi per favorire il turismo a Fossacesia".