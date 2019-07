Domani a Fossacesia la presentazione dell'antologia "Il tempo, gli uomini, le cose"

Nell'incantevole scenario del Parco dei Priori, di fronte all'abbazia di San Giovanni in Venere, a Fossacesia, domani, venerdì 5 luglio, alle 21.15, sarà presentatal'antologia di racconti "Il tempo, gli uomini, le cose", curata da Giuseppina Fazio e Nicoletta Fazio dell'agenzia Scribo e edita dalla casa editrice “IlViandante” di Chieti.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Fossacesia, è organizzata da Scribo in collaborazione con l'Associazione Culturale "La Pecora Nera" di Lanciano.

Saranno presenti ben tredici dei ventinove autori antologizzati: Salvatore Luciano Bonventre, Adriana De Leonardis, Giovanni Di Guglielmo, Irene Giancristofaro, Libera Iannetta, Giovanni Marangio, Umberto Nasuti, Sara Palladini, Valerio Ruggieri, Dante Troilo, Maria Pia Vittorini, Cristian Zulli, Giusi Zulli Marcucci. Interverrà l'editore Arturo Bernava. Dialogherà con gli autori Nicoletta Fazio.

Letture a cura di Giuseppina Fazio e degli stessi autori.

Ingresso libero.

L'antologia, frutto del Premio di selezione editoriale per inediti “Racconti tricolore”, è stata presentata a maggio al Salone del Libro di Torino e a giugno in Sicilia, a Termini Imerese. Questa di Fossacesia è la prima tappa in Abruzzo.

Il volume raccoglie ventinove racconti, eterogenei per stile e contenuto, e, seguendo il filo tematico richiesto di un'attinenza all'Italia, rappresenta uno spaccato della nostra storia passata, presente e futura, una finestra aperta sugli umori e i pensieri della società odierna, testimoniando i sentimenti, i sogni e le visioni di autori italiani contemporanei di talento, non ancora conosciuti.